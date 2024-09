USA 2024, Trump. "Abbasserò le tasse alle aziende che investono negli Stati Uniti"

(Teleborsa) - Corteggiare i produttori stranieri con agevolazioni fiscali e terreni federali e usare invece i dazi per punire le aziende che non trasferiscono la produzione qui. Questo il messaggio lanciato ieri danel suo discorso a Savannah, in Georgia. "Riporteremo migliaia e migliaia di posti di lavoro negli Stati Uniti e miliardi e miliardi di dollari nel Paese", ha dichiarato Trump sostenendo che con lui alla Casa Bianca gli Usa "strapperanno lavori e fabbriche di altri Paesi".Secondo un suo consigliere economico, l'ex presidente intendee chiedere loro di cosa hanno bisogno per spostare la loro produzione negli Stati Uniti. L'approccio combina alcuni temi tradizionali repubblicani – regolamentazione leggera e tasse basse per le società – ma introduce dazi elevati e il coinvolgimento deciso del governo nelle decisioni delle imprese.Intanto sul social X"Imponenti minacce alla mia vita da parte dell'Iran. L'intero esercito americano sta osservando e aspettando. L'Iran ha già fatto delle mosse che non hanno funzionato, ma ci riproveranno. Non è una bella situazione per nessuno. Sono circondato da più uomini, pistole e armi di quante ne abbia mai viste prima. Grazie al Congresso per aver approvato all'unanimità molti più soldi per i servizi segreti", ha scritto il candidato repubblicano.Laha fatto sapere in una nota che Trump era stato informato dall'Office of the Director of National Intelligence in merito a, aggiungendo che l'Iran è "terrorizzato" dalla forza e dalla determinazione di Trump e vuole che la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris vinca le elezioni a causa della sua "debolezza".