USA, FTC annuncia giro di vite su sistemi di intelligenza artificiale ingannevoli

(Teleborsa) - La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti, agenzia governativa per la tutela dei consumatori, sta prendendo provvedimenti contro diverse aziende che hanno fatto affidamento sull'che danneggiano i consumatori, come parte dell'operazione chiamata Operation AI Comply.I casi annunciati oggi, contro, includono azioni contro un'azienda che promuove uno strumento di intelligenza artificiale che ha permesso ai suoi clienti di creare recensioni false, un'azienda che afferma di vendere servizi di "avvocato AI" e diverse aziende che affermano di poter usare l'intelligenza artificiale per aiutare i consumatori a fare soldi tramite negozi di e-commerce."Usare strumenti di intelligenza artificiale per ingannare, fuorviare o frodare le persone è illegale - ha affermato la- Le azioni di contrasto della FTC chiariscono che non esiste alcuna esenzione per l'intelligenza artificiale dalle leggi vigenti. Reprimendo le pratiche sleali o ingannevoli in questi mercati, la FTC sta assicurando che le aziende e gli innovatori onesti possano avere una possibilità equa e che i consumatori siano protetti".Lesi chiamano DoNotPay, Ascend Ecom, Ecommerce Empire Builders, Rytr e FBA Machine.