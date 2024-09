Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Amica Chips e Pata

(Teleborsa) -grazie alla segnalazione di un whistleblower,per una presuntarelativa alla produzione e alla commercializzazione di patatine a marchio privato prodotte per conto delleLe due società, secondo l’Autorità, si sarebbero, mantenendo in tal modo iI funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svoltodelle due società e di un altro soggetto ritenuto in possesso di elementi utili all’istruttoria., ha sollecitato Massimiliano Dona, agigungendo "è evidente che in caso di intesa restrittiva a, che finiscono per pagare un prezzo esagerato, superiore a quello di mercato, alla legge della domanda e dell'offerta. Purtroppo in Italia queste intese abbondano, specie nei settori dove c'è meno concorrenza, dove ci sono meno competitori, ma non sono facili da provare".Ancheconcorda che "ledi intese finalizzate a ridurre la concorrenza", ricordando che "tali pratiche hanno infatti come conseguenza diretta quella di impedire la riduzione dei prezzi al dettaglio, e mantenere artatamente i listini sopra determinati livelli, costringendo gli utenti a maggiori esborsi economici".Ilesprimeriguardo all'istruttoria, alla luce del fatto che Amica Chips fornisce catene come, mentre Pata è fornitore di. "Un accordo tra le due aziende - si evidenzia - potrebbe limitare la concorrenza e portare a un aumento dei prezzi e a una riduzione della qualità dei prodotti offerti”.Ilin Italia - ricorda MDC - si aggira intorno aicifra che sale a 600 milioni se si includono le tortillas. Ledetengono circa