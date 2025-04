Notizie dal Forex 24 aprile 2025 - [video]

EUR/USD

L'euro si rafforza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1378 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,1284. In calo per il secondo mese consecutivo la fiducia dei consumatori europei ad aprile, che si portata a -16,7 punti.Il biglietto verde si muove in lieve rialzo nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 142,42, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 144,27. Aumenta il surplus della bilancia commerciale dell'Eurozona, nel mese di febbraio, in attivo di 24 miliardi di euro.La sterlina si apprezza nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3308 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista a 1,3405. Cresce l'attività manifatturiera degli Stati Uniti, nel mese di aprile, che ha raggiunto un livello di 50,7 punti.L'euro si muove in rialzo nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 162,01, con la nuova area di resistenza vista a 162,90. Migliora meno delle attese l'attività della manifattura in Giappone, nel mese di aprile, con un valore di 48,5 punti.