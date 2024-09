Depurazione, investimenti fino a 6,1 miliardi per adeguare le infrastrutture alla direttiva Ue

(Teleborsa) - Per adeguare i sistemi di depurazione ai parametri sugli inquinanti emergenti previsti dalla direttiva europea sul trattamento delle acque reflue urbane servono. Il tema è stato al centro di unnel corso dell’ultima giornata deldurante il quale è stato presentato lo studio "Progetto monitoraggio microinquinanti nelle acque reflue", realizzato dae dacon la collaborazione delle aziende associate ad Utilitalia.Si avvicina sempre più l’approvazione definitiva dellada parte di. Attesa inper la fine dell’anno, il nuovo provvedimento andrà ad incidere significativamente sull’attività degli operatori idrici, prevedendo standard di qualità degli scarichi più elevati, obblighi di raccolta e trattamento anche nei piccoli agglomerati, l’abbattimento degli inquinanti emergenti e obiettivi di neutralità energetica del comparto. In particolare, la direttiva prevede una percentuale minima di riduzione dell’80% - attraverso sistemi di trattamento avanzati - di alcune sostanze appartenenti ai farmaci e alla cosmesi."Per la prima volta – spiega- la direttiva europea prevede, secondo il principio "Chi inquina paga" e lache l’80% dei costi legati all’abbattimento di queste sostanze vengano pagati dai produttori. Si tratta di un approccio decisamente innovativo per il settore idrico, mutuato da quanto già da tempo previsto nei rifiuti, per cui è importante comprendere come declinare al meglio l’applicazione di questa importante novità".Secondo le stime di Utilitalia e di Fondazione Utilitatis, i costi legati all’implementazione dei sistemi avanzati di depurazione sono stimati tra unCome emerge dalla ricerca presentata oggi al, le acque reflue sono lo specchio delle abitudini dei cittadini, in particolare rispetto al consumo di farmaci e di prodotti cosmetici. Nello studio sono statie negli effluenti degli impianti di depurazione, con una campagna invernale ed una estiva. Al progetto hanno preso parte 23 gestori, per un totale di 55 impianti di trattamento di acque reflue distribuiti su tutto il territorio nazionale.Dal lavoro emerge come alcune sostanze, in particolare i composti farmaceutici, faticano ad essere abbattute secondo le percentuali richieste dalla direttiva da trattamenti convenzionali; richiedono pertanto la necessità dell’implementazione di sistemi di trattamento avanzati come ozonizzazione e/o carboni attivi. Per la copertura di questi costi, la direttiva in corso di revisione prevede appunto l’istituzione di sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore."Il nostro studio, su un tema ambientale di attualità – sottolinea- raccoglie dati riguardanti il destino, negli impianti di depurazione, diindividuati sia dalla letteratura sia dallo studio svizzero che poi viene richiamato dalla Revisione della Direttiva. Grazie ad Utilitalia e alla partecipazione attiva delle aziende, contribuiamo ad aumentare le conoscenze sulla presenza, diffusione e rimozione di questi composti nelle acque di scarico (che per loro natura sono nettamente diverse dalle acque potabili che beviamo in sicurezza ogni giorno) con l’obiettivo congiunto ditramite la preziosa collaborazione tra il mondo della ricerca e della gestione".