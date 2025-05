CDP: 30 milioni di euro da FOF Infrastrutture per fondo Tages Helios Net Zero

(Teleborsa) -, gestito da CDP Real Asset SGR: è stata, infatti, deliberata la sottoscrizione di quote per un impegno pari a, istituito e gestito da Tages Capital SGR.Il fondo ha qualeprincipale il sostegno alla transizione energetica in Italia attraverso l'investimento in capacità di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaica ed eolica, non solo di nuova costruzione ma anche tramite interventi su impianti esistenti, incluso investimenti di ammodernamento/aumento di potenza), economia circolare (biometano) oltre a sistemi di stoccaggio e ricarica.A oggi Tages Helios Net Zero presenta insei iniziative tra le quali impianti fotovoltaici e di stoccaggio della potenza di circa 1 gigawatt (inclusi quelli in sviluppo), un portafoglio di progetti di biometano (sia oggetto di riconversione da impianti biogas esistenti che da costruire) e un progetto di transizione di oltre 500 stazioni di rifornimento con l'introduzione di centri di ricarica per auto elettriche. Inoltre, in pipeline ci sono ulteriori operazioni corrispondenti a una potenza pari a oltre 2 gigawatt. La strategia di investimenti futuri si concentrerà anche su iniziative "late greenfield" in energia rinnovabile e nell'energy transition.Con l'ingresso in Tages Helios Net Zero salgono ain poco più di un anno e mezzo di operatività, per impegni complessivi pari a circa 240 milioni, oltre il 70% della dotazione finanziaria attuale. Nel portafoglio - ben diversificato e bilanciato in termini di settori, strategia e strumenti di intervento, tipologia di gestori e maturità dei fondi target - sono già presenti: Sustainable Securities Fund, Equiter Infrastructure II, Equita Green Impact Fund, EOS Energy Fund II, FIEE Energy Transition Fund III e Green Arrow Infrastructure of the Future. Parallelamente alla fase di investimento, prosegue quella di raccolta finanziaria del FOF Infrastrutture."Questo nuovo investimento conferma la valenza e l'unicità del modello di intervento del FOF Infrastrutture, che si pone l'obiettivo di costruire un portafoglio ben diversificato facendo leva sull'expertise pluriennale del Gruppo CDP - sottolinea- Un obiettivo che coniuga perfettamente le prospettive di adeguato ritorno finanziario per i nostri investitori con la volontà di supportare fattivamente l'economia reale del Paese".