TIM, ricavi e margini in crescita nel primo trimestre. Debito a 7,5 miliardi di euro

TIM

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2025 condi Gruppo pari a 3,3 miliardi di euro, in crescita del 2,7% anno su anno (+1,6% nel domestico a 2,2 miliardi di euro, +4,9% in Brasile a 1,0 miliardi di euro); i ricavi da servizi di Gruppo sono in crescita del 3,3% anno su anno a 3,1 miliardi di euro (+2,1% nel domestico a 2,1 miliardi di euro, +5,6% in Brasile a 1,0 miliardi di euro).ha registrato ricavi totali in lieve crescita (+0,3% anno su anno) a 1,5 miliardi di euro;ha registrato ricavi totali pari a 0,8 miliardi di euro (+4,5% anno su anno);ha registrato ricavi totali pari a 1,0 miliardi di euro (+4,9% anno su anno), e un EBITDA After Lease pari a 0,4 miliardi di euro (+6,5% anno su anno).In crescita l'di Gruppo, che aumenta del 5,7% anno su anno a 1,0 miliardi di euro (+4,1% nel domestico a 0,5 miliardi di euro, +6,8% in Brasile a 0,5 miliardi di euro); in crescita anche l'di Gruppo, che sale del 5,4% anno su anno a 0,8 miliardi di euro (+4,0% nel domestico a 0,4 miliardi di euro, +6,5% in Brasile a 0,4 miliardi di euro).Ladel Gruppo TIM (considerando il gruppo Telecom Italia Sparkle quale Discontinued Operations) è di 124 milioni di euro, in deciso miglioramento dal rosso di 400 milioni dello stesso periodo del 2024.Nel corso del trimestre sono proseguite le azioni di trasformazione volte ad aumentare il livello di efficienza strutturale del perimetro domestico, con un beneficio di circa 40 milioni di euro all'EBITDA AL - CAPEX del periodo. Gli investimenti di Gruppo ammontano a 0,5 miliardi di euro, pari al 13,9% dei ricavi. L'del Gruppo al 31 marzo 2025 è pari a 7,5 miliardi di euro (rispetto a circa 7,3 miliardi di euro a fine del 2024), con un andamento collegato alla stagionalità del capitale circolante e che ha visto un assorbimento più elevato per via degli ingenti investimenti realizzati nell'ultimo trimestre del 2024. Ilfra l'Indebitamento Finanziario Netto rettificato After Lease e l'EBITDA organico After Lease è inferiore a 2,1x.Nei primi tre mesi del 2025 il Gruppo ha ottimizzato la struttura della, riducendone l'ammontare massimo a 3 miliardi di euro ed estendendone la scadenza al 2030, con un'ottimizzazione dei relativi oneri. Il margine di liquidità copre le scadenze finanziarie fino al 2028.Il Gruppo, sulla base dei risultati al 31 marzo 2025,per l'esercizio in corso.