Eventi e scadenze del 26 settembre 2024

(Teleborsa) -- Siracusa (Isola di Ortigia) - Vetrina delle eccellenze del Made in Italy agroalimentare e non solo, che anticiperà il G7 Agricoltura, con oltre 200 padiglioni e circa 600 realtà coinvolte tra associazioni e aziende del settore. Evento organizzato dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il patrocinio del Comune di Siracusa .- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l’opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Non lasciare indietro nessuno: agire insieme per il progresso della pace, dello sviluppo sostenibile e della dignità umana per le generazioni presenti e future"- La fiera internazionale, leader per la tecnologia dei trasporti, si svolge ogni due anni a Berlino. È la principale e più importante manifestazione del settore ferroviario mondiale, frequentata dai principali esperti del settore. Il Gruppo FS guidato dall’AD Stefano Antonio Donnarumma sarà tra i protagonisti dell’edizione 2024- Torino - Evento organizzato da Vento, il fondo di Exor Ventures. Alla manifestazione dedicata alla tecnologia si riuniranno esperti della scena tech internazionale, aziende innovative, imprenditori e istituzioni. Interverranno, tra gli altri Sam Altman (co-fondatore e CEO di Open AI), John Elkann,(CEO di Exor e presidente di Stellantis e Ferrari) e Benedetto Vigna (CEO di Ferrari)- Fiera a Padova - 73ª edizione di Green Italy, organizzata da Fiere di Parma, un salone dedicato al florovivaismo ornamentale italiano e alla filiera agricola, rivolto a professionisti e aziende interessate al verde urbano ed extraurbano. Include produzione di piante e fiori, tecnologie per la progettazione e cura del verde, ricerca e innovazione- Palermo - Seconda edizione dell'evento di The European House – Ambrosetti in collaborazione con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Partecipano, tra gli altri, i ministri Lollobrigida, Abodi, Bernini, Pichetto Fratin, Tajani e Urso oltre a numerose personalità- La 24ª edizione del Summit si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell’energia. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, i Presidenti di ARERA, GSE, Prysmian, Gruppo 24 ORE e Iren, i CEO di Eni, Snam, A2A, Italgas, ERG, ACEA, Saipem e MAIRE Group- Settimana dedicata alla promozione di stili di vita sostenibili, pratiche green e azioni di sensibilizzazione per la salvaguardia dell’ambiente. Il focus di questa edizione è la transizione ecologica e ambientale della città- Francoforte - Discorso di apertura di Christine Lagarde, in qualità di presidente dell'ESRB alla conferenza annuale del European Systemic Risk Board "New Frontiers in Macroprudential Policy". Parteciperà, tra gli altri, Luis de Guindos- Berlino, Bonn e Colonia - Visita di Stato del Presidente Mattarella nella Repubblica Federale di Germania- Ney York - Conferenza sul Mercato dei Titoli di Stato USA 2024, organizzata dalla Federal Reserve Bank di New York. Jerome Powell, presidente della FED, terrà un discorso di apertura pre-registrato. L'evento affronterà temi cruciali del mercato del Tesoro, con interventi di esperti del settore pubblico e privato- Il G7 Agricoltura, appuntamento di strategica importanza per il futuro del settore agroalimentare, si svolgerà a Siracusa, nell'isola di Ortigia con il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Verrà affiancato al G7 l'evento 'DiviNazione'- Bollettino Economico- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 30 e 31 luglio 2024- Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli - Saranno presenti i massimi vertici di Confindustria e delle Autorità Governative Territoriali e Nazionali. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, Presidente Confindustria- Bruxelles - I ministri discuteranno del futuro della competitività europea e di come affrontare le sfide cui devono far fronte l'industria e le imprese nel mercato unico, del quadro in materia di aiuti di Stato e dei vantaggi per le PMI offerti dal mercato unico- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Allianz-MiCo, Milano - Evento fieristico dedicato al retail e al franchising, organizzato da Fiera Milano, che riunisce i principali esperti del settore, franchisor, franchisee, retailer e rappresentanti delle principali Associazioni del Franchising & Retail per discutere delle sfide e delle opportunità emergenti nel panorama italiano ed internazionale09:00 -- Politecnico di Milano, campus Bovisa - Nel corso dell'evento verranno presentati i risultati della nuova ricerca dell'Osservatorio "L'evoluzione della pianificazione nella supply chain: dove siamo oggi e quali sono gli scenari futuri"09:00 -- Ortea Palace, Ortigia - Il 1° Vertice mondiale degli agricoltori, dai Paesi del G7 all'Africa. L’iniziativa è coordinata da Coldiretti, in collaborazione con la World Farmers Organisation, l’organizzazione mondiale degli agricoltori, e la World Farmers Markets Coalition, che riunisce i mercati contadini del globo. Saranno presenti al summit i vertici delle organizzazioni agricole dei Paesi del G714:30 -- Sede di Google Italy, Milano - Primo Forum Legale, organizzato da Wolters Kluwer con AIRIA (Associazione per la Regolazione dell'Intelligenza Artificiale) con focus su nuove sfide dei legal department e degli studi legali, tra intelligenza artificiale e compliance aziendale. Parteciperanno tra gli altri e il Vice Capo di Gabinetto di ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e il DG di AgID (Agenzia per l'Italia Digitale)14:30 -- Vicenza Convention Centre, Vicenza - Durante i lavori dell'Assemblea interverranno, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca, Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria e Antonio Gozzi, Presidente di Federacciai16:00 -- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea (virtuale)19:00 -- Terrazza Caffarelli, Roma - Il Top Management Olidata presenterà a aziende clienti, istituzioni nazionali e stampa, il primo prodotto di cybersecurity completamente Made in Italy ed i futuri progetti di business