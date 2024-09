Fed, Kugler: ho "fortemente sostenuto" il taglio dei tassi di 50 punti base

(Teleborsa) - "La combinazione di significativi progressi in corso nella riduzione dell'inflazione e di un raffreddamento del mercato del lavoro significa che è giunto il momento di iniziare ad allentare la politica monetaria e hola scorsa settimana dal Federal Open Market Committee (FOMC) di tagliare il tasso dei fondi federali di 50 punti base". Lo ha affermato, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve."Mentre le azioni future del FOMC dipenderanno dai dati che riceveremo su inflazione, occupazione e attività economica, se le condizioni continueranno a evolversi nella direzione percorsa finora, allora", ha aggiunto."I recenti sviluppi economici, sullo sfondo dell'esperienza degli ultimi quattro anni, hanno convalidato l'attenzione della Federal Reserve sulla riduzione dell'inflazione e hanno preparato il terreno per il cambiamento di politica monetaria avvenuto la scorsa settimana - ha spiegato Kugler - I progressi finora compiuti nel ridurre l'inflazione, uniti all'ammorbidimento del mercato del lavoro, significano che, mentre il nostro obiettivo dovrebbe rimanere quello di continuare a portare l'inflazione al 2 percento,del doppio mandato del FOMC"."Il mercato del lavoro rimane resiliente, ma il FOMC deve ora bilanciare il suo obiettivo in modo da poter continuare a fare progressi sulla disinflazione evitando al contempo inutili sofferenze e debolezze nell'economia mentre la disinflazione continua nella giusta traiettoria - ha ribadito - Ho fortemente sostenuto la decisione della scorsa settimana e, se i progressi sull'inflazione continueranno come mi aspetto,".