Fed, tassi fermi. Taglia stime sul PIL e aumenta quelle su inflazione

(Teleborsa) - Laha, affermando che l'attività economica ha continuato a espandersi a un ritmo sostenuto, il tasso di disoccupazione si è stabilizzato a un livello basso negli ultimi mesi e le condizioni del mercato del lavoro rimangono solide, mentre l'inflazione rimane "piuttosto elevata"."L'- si legge nello statement rilasciato al termine della riunione - Il Comitato è attento ai rischi per entrambe le parti del suo doppio mandato".Nel considerare l'entità e la tempistica di ulteriori aggiustamenti all'intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali, la Fed. Inoltre, continuerà a ridurre le sue partecipazioni in titoli del Tesoro e titoli di debito e titoli garantiti da ipoteca delle agenzie. In particolare, a partire da aprile, rallenterà il ritmo del declino dei suoi titoli azionari riducendo il limite di rimborso mensile sui titoli del Tesoro da 25 miliardi a 5 miliardi di dollari; manterrà il limite di rimborso mensile sul debito delle agenzie e sui titoli garantiti da ipoteca delle agenzie a 35 miliardi di dollari.Insieme alla decisione sui tassi, i funzionari della Fed hanno aggiornato le proiezioni economiche,. I funzionari ora vedono l'economia accelerare a un ritmo di appena l'1,7% quest'anno, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto all'ultima proiezione di dicembre. La crescita del PIL è vista all'1,8% nel 2026 e 2027 (rispetto alla stima precedente di 2% e 1,9%). Per quanto riguarda l'inflazione, si prevede che i prezzi Core PCE cresceranno a un ritmo annuo del 2,8%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto alla stima precedente. Le stime per 2026 e 2027 sono invariate, rispettivamente a 2,2% e 2%.Il cosiddetto "" della Federal Reserve, che la banca centrale statunitense utilizza per segnalare le sue prospettive per il percorso dei tassi di interesse, suggerisce che. In particolare, nove decisori hanno previsto due tagli, rispetto ai 10 di dicembre; otto decisori ora prevedono uno o nessun taglio, rispetto ai quattro di dicembre; due decisori affermano che ci saranno tre tagli e nessuno ne prevede di più, rispetto ai cinque che avevano dichiarato tre o più tagli a dicembre.