Il Patto europeo per il clima a ‘Terra Madre’: la tutela dell’ambiente parte dalla terra

(Teleborsa) - Ilportera` i temi dellaa "T", il Salone del gusto organizzato da Slow food, che si svolgera` a. La 15esima edizione di Terra Madre ha scelto il claima sottolineare la necessita` di costruire una nuovae` partner del Patto europeo per il clima, insieme sono impegnate ad aMrontare il cambiamento climatico e a contribuire a un futuro sostenibile. Alpartecipera` il) anche con gli ambasciatoriche saranno a disposizione per fornire informazioni dettagliate sul Patto, promuovere la nuova call e rispondere alle domande dei visitatori. Gli ambasciatori parteciperanno anche a diversi eventi in calendario come relatori, tra questi: Rigenera, Building sustainable food systems: the role of cities and the results of the food trails project e What ends up on our plates?.Le politiche agricole risultano strettamente connesse a quelle ambientali tanto da essere determinanti per il successo della transizione ambientale e dello sviluppo del Green Deal. Il Salone del gusto rappresenta un’opportunita` importante per, variegato ma gia` sensibile ai temi della tutela ambientale e del cambiamento climatico, il quale, inevitabilmente, ha un impatto anche sul settore agroalimentare.Terra Madre, organizzato da Slow Food, Citta` di Torino e Regione Piemonte, ha il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranita` Alimentare e delle Foreste, del Ministero del Turismo, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e del Ministero degli AMari Esteri e della Cooperazione Internazionale.