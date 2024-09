Micromobilità urbana: +40% di corse a emissioni zero nelle città italiane

(Teleborsa) - Connei, seguita da Roma (50mila) e Torino (30mila). È quanto emerge dai dati diffusi da FREENOW, l’App per taxi N.1 per gli abitanti di Roma e Milano, durante la Milano Green Week 2024.Per l’occasione, l’azienda ha condotto, confrontando le preferenze degli utenti nelle principali città italiane con il resto d’Europa. Secondo l’analisi, nei primi mesi del 2024, le corse conhanno dominato la scena della micromobilità elettrica in Italia,, a cui seguono, con rispettivamente. A supporto di questo trend positivo, una forte crescita dell’offerta di veicoli elettrici in città: negli ultimi due anni, infatti, il, mentre eScooters e eMopeds hanno registrato una crescita del 60% negli ultimi tre anni.A livello locale, a fare da apripista nelle scelte di micromobilità urbana sostenibile èdi cui oltre 41.000 con eMopeds, 33.000 con eBikes e 29.000 con eScooters. A Milano segue Roma, che si distingue con 50.000 corse e 7.500 mezzi a emissioni zero. Torino, dal canto suo, si colloca al primo posto per il numero di biciclette elettriche disponibili, con ben 2.000 eBikes. La città piemontese si distingue anche per il numero di eScooters, posizionandosi al terzo posto a livello nazionale.Buon traguardo anche a livello europeo, con, superando Germania, Spagna e Francia nel numero di monopattini elettrici a disposizione degli utenti. Per la categoria eScooters, inoltre, l'Italia si conferma tra i primi tre Paesi in Europa per numero di veicoli e al terzo posto per numero di eBikes disponibili.Trainata dalla mobilità sostenibile, nei primi nove mesi del 2024, l’azienda ha registratorispetto allo stesso periodo del 2023 in termini di corse effettuate.