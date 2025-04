Turismo, Roma tra le mete preferite per i ponti di primavera

(Teleborsa) -è al secondo posto nelle ricerche relative aisul web. È quanto emerge dall’analisi delle ricerche effettuate sul web per individuare le tendenze di ricerca legate aidel 25 aprile e del 1° maggio 2025 che l’ha commissionato a Seed Digital, agenzia specializzata in digital marketing. Il confronto tra i dati raccolti nei due periodi analizzati (giugno 2023 – marzo 2024 versus giugno 2024 – marzo 2025) evidenzia non solo la spiccata propensione allada parte dei viaggiatori italiani – confermata da un incremento del 7% nelle ricerche, che superano il milione – ma anche una marcata preferenza per le destinazioni nazionali (l’87% delle ricerche) e una notevole flessibilità nelle modalità di spostamento.Nel confronto tra i periodi analizzati, le ricerche online legate ai ponti primaverili mostrano un incremento del 7%, passando da 988.000 a quasi 1 milione e 100 milasui motori di ricerca. Un dato che evidenzia una crescente attenzione non solo alle partenze, ma anche alla fase di pianificazione e al controllo della spesa. Glisanno bene cosa cercano: vacanze brevi, destinazioni italiane e soluzioni di viaggio intelligenti e flessibili.Lesi concentrano soprattutto sulle mete italiane, protagoniste del 87% delle ricerche online, seguite con largo distacco dalla Spagna (4%) e dall’Egitto (2%). Ladelle destinazioni più cercate per i ponti del 2025 è dominata da località balneari e città d’arte.Dai dati raccolti, emergono ledelle mete più cercate dagli utenti, a testimonianza della propensione degli italiani a scegliere il proprio territorio, senza rinunciare però a esplorare anche destinazioni internazionali che offrono esperienze diverse. Lapiù cercata sul web è Ischia (21%), seguita da Roma (17%) e Rimini (10%). La regione più cercata come destinazione dei ponti è la Sicilia (47%), seguita da Toscana (13%) e Campania (10%).L’rimane il mezzo dominante, ma le ricerche dicome "voli", "traffico" e "treni" suggeriscono che gli utenti considerano alternative come il trasporto aereo e ferroviario. In particolare, l’auto sembra restare il mezzo prediletto, soprattutto per viaggi di breve-medio raggio, confermando la tendenza alla mobilità flessibile e autonoma, perfetta per chi decide all’ultimo, mentre il traffico torna ad essere una preoccupazione concreta per chi si muove nei giorni clou. Un dato rilevante riguarda il: il 49% delle ricerche relative agli spostamenti riguarda i voli, con una netta concentrazione sul breve raggio e sulle destinazioni nazionali, un segnale chiaro dell’interesse per soluzioni rapide e agili, perfettamente in linea la mobilità integrata. Le ricerche sui voli crescono progressivamente avvicinandosi ai ponti, con un picco di quasi +50% tra gennaio e marzo. Seguono le ricerche relative alle "crociere", pari al 39% del totale.Anche le keyword ci raccontano molto delle intenzioni di viaggio degli italiani. Tra le ricerche emerge una forte attenzione verso le "" (oltre 55.000 ricerche nel trimestre) e la ricerca di "" (oltre 51.000), a testimonianza di come gli italiani mostrino una propensione a pianificare vacanze che coniughino convenienza a nuove mete da visitare. Interessante anche la rilevanza del meteo e delle ferie scolastiche, ovvero su come far quadrare le ferie con i ponti stabiliti dalle scuole. Un segnale chiaro: gli italiani sono attenti alle promozioni, cercano ispirazioni rapide e devono incastrare i giorni di ferie con quelli delle pause scolastiche e questi sono fattori esterni che incidono sulla scelta delle date e delle destinazioni di viaggio."L’Osservatorio Telepass nasce come una piattaforma di raccolta, analisi e divulgazione di dati per offrire una lettura puntuale e aggiornata delle dinamiche legate alla mobilità urbana ed extra-urbana in Italia. Attraverso l’elaborazione di insight provenienti dall’ecosistema Telepass e da fonti esterne qualificate, vogliamo valorizzare contenuti e tendenze che riguardano gli spostamenti quotidiani, i flussi turistici, le nuove modalità di viaggio e l’evoluzione dei comportamenti degli utenti – ha dichiarato, Chief Consumer (B2C) Revenues Officer di Telepass – Questi dati ci dicono che gli italiani non hanno perso la voglia di partire, ma lo fanno con maggiore attenzione ai costi, al tempo e alla flessibilità di spostamento. Telepass risponde a queste nuove esigenze offrendo un ecosistema completo per la mobilità: dall’autostrada al parcheggio, dai trasporti pubblici ai traghetti, per viaggiare senza stress e in modo sempre più personalizzato".È di questi giorni il lancio di "", il pacchetto che permette a tutti i clienti, indipendentemente dalla proprietà di un veicolo privato, di avere accesso all’ecosistema più completo sul mercato per capillarità e profondità dell’offerta con oltre 20 servizi di mobilità urbana ed extraurbana. Un ulteriore passo per democratizzare la mobilità, renderla inclusiva e a portata di telefono. Con oltre 7 milioni di clienti, Telepass continua a innovare per offrire soluzioni smart e integrate, adattandosi ai nuovi bisogni di una mobilità in continua evoluzione.