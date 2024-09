Talea, perdita semestrale sale a 1,9 milioni di euro. Migliora la marginalità operativa

Talea Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona, ha chiuso ildel 2024 conconsolidati adjusted pari a 83,4 milioni di euro, in aumento del 10,4% rispetto al primo semestre 2023.L'è stato pari a 1,4 milioni di euro, in aumento del 24%, e l'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi netti di vendita consolidati è salita all'1,7% rispetto all'1,5% del primo semestre 2023.Dopoper circa 1,3 milioni di euro, in crescita rispetto agli 0,8 milioni del primo semestre 2023 a seguito dell'aumento dell'indebitamento medio nel periodo, ilè negativo per 1,9 milioni di euro, rispetto alla perdita di 0,9 milioni nel primo semestre 2023."Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre 2024 che evidenziano un andamento in crescita dei volumi e un miglioramento della marginalità operativa, testimoniata dalla crescita dell'EBITDA del 24% YoY, a 1,4 milioni di Euro - ha commentato l'- Per ciò che riguarda i volumi, possiamo sottolineare che gli investimenti e le scelte strategiche del 2023 stanno già dando i primi frutti, considerando il deciso e costante incremento dei ricavi, in crescita dell'8,4%".L'risulta essere pari a 36,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 38,9 milioni del 31 dicembre 2023. L'Indebitamento Finanziario Netto adjusted al netto dei crediti di imposta compensabile e degli impatti IFRS 16 risulta pari a 21,6 milioni di euro, rispetto ai 23 milioni al 31 dicembre 2023.