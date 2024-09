Cassava Sciences paga 40 milioni di dollari per accuse SEC su farmaco Alzheimer

Cassava Sciences

(Teleborsa) - La Securities and Exchange Commission () degli Stati Uniti ha annunciato che(azienda farmaceutica statunitense quotata al Nasdaq), il suo fondatore ed ex CEO, Remi Barbier, e il suo ex vicepresidente senior di neuroscienze, la dottoressa Lindsay Burns,relative allerilasciate a settembre 2020 sui risultati di una sperimentazione clinica di fase 2 per la presunta terapia dell'azienda per il trattamento del morbo diIn un ordine correlato, la SEC ha accusato il consulente di Cassava, il dottor Hoau-Yan Wang, professore associato di medicina presso la facoltà di medicina della City University di New York e co-sviluppatore della terapia, di averdella sperimentazione clinica riportati.Secondo l'ordine della SEC, Wang ha ricevuto informazioni che lo hanno reso vulnerabile ad alcuni aspetti dei dati clinici di fase 2, che ha utilizzato per identificare circa un terzo dei pazienti arruolati nella sperimentazione. In uno studio clinico in cieco, per evitare distorsioni nei risultati, nessuno dei soggetti coinvolti nello studio conosce l'assegnazione del trattamento ai singoli pazienti, incluso se il paziente ha ricevuto un placebo o una dose attiva del terapeutico. Wang è stato invecenei biomarcatori associati alla malattia di Alzheimer. Wang sapeva che Cassava avrebbe divulgato i dati manipolati quando ha annunciato i risultati del suo studio clinico di fase 2, e Cassava ha effettivamente pubblicizzato i dati in un comunicato stampa e in un investor deck emessi il 14 settembre 2020.La denuncia della SEC sostiene inoltre cheannunciando che la terapia dell'azienda ha migliorato significativamente la cognizione dei pazienti. Tra le altre cose, Cassava ha affermato che i risultati della Fase 2 hanno mostrato un miglioramento significativo nella memoria episodica dei pazienti affetti da Alzheimer coinvolti nella sperimentazione clinica. Nel riportare i risultati, tuttavia, Cassava non ha rivelato che l'intero set di dati dei pazienti, al contrario del sottoinsieme di dati selezionati manualmente da Burns, non ha mostrato alcun miglioramento cognitivo misurabile nella memoria episodica dei pazienti."I nostri mercati dei capitali possono e devono essere un potente motore per l'innovazione nello sviluppo di nuove terapie potenzialmente in grado di cambiare la vita - ha affermato Mark Cave, Associate Director della Division of Enforcement della SEC - Le azioni di oggi, che includono accuse contro dirigenti senior e un significativo risarcimento monetario contro Cassava, riflettono il nostro".