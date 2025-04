Viatris paga fino a 335 milioni di dollari per richieste di risarcimento legate a oppioidi

Viatris

(Teleborsa) - La società farmaceutica statunitenseha raggiunto unda parte di stati, governi locali e tribù contro la società e alcune delle sue sussidiarie. Sebbene la presenza della società nel mercato degli oppioidi degli Stati Uniti sia molto ridotta, Viatris ha accettato questo accordo per chiudere queste questioni, si legge in una nota. L'accordo non è in alcun modo un'ammissione di illecito o responsabilità, viene sottolineato.In base al quadro concordato, la società pagherebbe, costituiti da pagamenti annuali per un periodo di nove anni compresi tra circa 27,5 e 40 milioni di dollari ciascuno, per aiutare a sostenere gli sforzi statali e locali per affrontare i problemi relativi agli oppioidi.