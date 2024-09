Eurozona, aspettative di inflazione ancora in calo: minimo da settembre 2021

(Teleborsa) - Le percezioni dell'inflazione dei consumatori dell'Eurozona nei 12 mesi precedenti e per i prossimi 12 mesi sono entrambe diminuite, le aspettative di crescita del reddito nominale nei prossimi 12 mesi sono aumentate, mentre le aspettative di crescita della spesa sono rimaste invariate. È quanto emerge daldella(BCE) riferito al mese di agosto 2024.Il tasso mediano dinei 12 mesi precedenti è sceso ulteriormente ad agosto al 3,9%, dal 4,1% di luglio. Le percezioni dell'inflazione passata sono quindi diminuite di 4,5 punti percentuali dal loro picco dell'8,4% a settembre 2023. Nel frattempo, lenegli orizzonti di un anno e tre anni sono rimaste al di sotto del tasso di inflazione percepito in passato. Le aspettative mediane di inflazione nei 12 mesi successivi sono scese al 2,7%, dal 2,8% precedente, e si sono attestate al livello più basso da settembre 2021. Le aspettative mediane di inflazione a tre anni sono scese di 0,1 punti percentuali ad agosto al 2,3%, tornando al livello di giugno. L'incertezza sulle aspettative di inflazione nei prossimi 12 mesi è rimasta invariata al livello più basso da febbraio 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina.Le aspettative di crescita delnominale dei consumatori sono aumentate all'1,2%, dall'1,1% di giugno. L'aumento delle aspettative di reddito è stato guidato principalmente dai due quintili più bassi. Le percezioni di crescita della spesa nominale nei 12 mesi precedenti sono ulteriormente diminuite al 5,2%, dal 5,4% di luglio e dal 5,8% di giugno. L'ultimo punto dati continua un calo sostenuto iniziato a marzo 2023. Le aspettative di crescita dellanominale nei prossimi 12 mesi sono rimaste stabili al 3,2%. Le aspettative di spesa nominale sono al livello più basso da febbraio 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina.Le aspettative diper i prossimi 12 mesi sono diventate meno negative, attestandosi allo -0,9%, rispetto al -1,0% di luglio. Nel frattempo, le aspettative per il tasso di disoccupazione nei prossimi 12 mesi sono diminuite al 10,4%, dal 10,6% di luglio, il livello più basso dall'inizio della serie. I consumatori hanno continuato ad aspettarsi che ilfuturo fosse solo leggermente superiore al tasso di disoccupazione attuale percepito (10,0%), il che implica un mercato del lavoro sostanzialmente stabile.Ad agosto i consumatori si aspettavano che ilaumentasse del 2,7% nei successivi 12 mesi, leggermente superiore rispetto a luglio (2,6%). Le famiglie nel quintile di reddito più basso hanno continuato ad aspettarsi una crescita maggiore nei prezzi delle case rispetto a quelle nel quintile di reddito più alto (rispettivamente 3,2% e 2,5%). Le aspettative per ia 12 mesi sono rimaste stabili al 4,8%. Come nei mesi precedenti, le famiglie con il reddito più basso si aspettavano i tassi di interesse sui mutui più alti a 12 mesi (5,5%). La percentuale netta di famiglie che segnalavano un inasprimento (rispetto a quelle che segnalavano un allentamento) nell'nei 12 mesi precedenti è aumentata marginalmente, così come la percentuale netta di quelle che si aspettavano un inasprimento nei 12 mesi successivi. Tuttavia, entrambi gli indicatori sono rimasti vicini ai livelli visti l'ultima volta nel secondo trimestre del 2022.