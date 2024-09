Ristorazione turistica, settore chiave dell'estate 2024: spesa di 11,7 miliardi

(Teleborsa) - È dila spesa destinata allache hanno(giugno agosto), a fronte di una spesa complessiva di 62 miliardi. Un dato che evidenzia come il settore sia un, rappresentando uno dei principali motivi di scelta per milioni di visitatori, italiani e stranieri.È quanto emerge dalla analisi cheha realizzato in occasione dellaL'estate 2024 ha visto circacon una crescita dell’1,6% rispetto all'anno precedente, trainata soprattutto dall’afflusso di visitatori stranieri (+4% le presenze sul 2023) che ha. Gli imprenditori della ristorazione vedono nel turismo internazionale unanche per i prossimi anni. I turisti, ancora di più quelli stranieri, apprezzano l'Italia non solo per le sue bellezze artistiche e paesaggistiche, ma anche per la qualità e la varietà della suaL’esperienza culinaria italiana, fatta di autenticità, tradizione e qualità, è capace di trasformare ogni soggiorno in un’occasione di scoperta e valorizzazione del territorio."Questi dati confermanocome elemento chiave per il successo del turismo in Italia", commenta. "È quindi arrivato il momento chenon solo per favorirne l’ammodernamento utilizzando le risorse messe a disposizione del comparto, ma anche per dare maggiore impulso alla qualità complessiva della nostra offerta turistica, investendo cioè sulle sue eccellenze", conclude Stoppani.