Recordati, proposto dividendo totale a 1,27 euro per azione

Recordati

(Teleborsa) - Il Cda diconferma i dati preliminari sui risultati dell’esercizio 2024 e propone all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di unpari a 0,67 per azione, a saldo dell’sul dividendo dell’esercizio 2024 di 0,6 euro per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola il 19 maggio 2025.Nel 2024 l'azienda ha registratopari a 2,34 miliardi di euro (+12,4% o +9,2% a perimetro omogeneo e a cambi costanti), unpari a 865,8 milioni (+12,5%, con un incidenza sui ricavi del 37%), unrettificato pari a 568,9 milioni (+8,4%) e unpari a 416,5 milioni (+7%).Ilè risultato pari a 535,1 milioni, in rialzo di 79,1 milioni rispetto all’esercizio precedente, mentre ilè pari a 2,15 miliardi di euro, di poco inferiore a 2,4x l’EBITDA pro-forma. Ilè pari a 1,87 miliardi.