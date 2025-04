Congressi & eventi: un business che vale quasi 12 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il business che sta dietro l'organizzazione di- la meeting industry - ècon un valore stimato didi euro ed importanti ricadute economiche su strutture e territori coinvolti. E' quanto emerge dallo studio promosso dain collaborazione cone realizzato da- Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.I rapporto rivela che il- Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions - coinvolge annualmenteprovenienti da ogni parte del mondo, per una. Più in dettaglio,della spesa è rappresentato dall’(3,75 miliardi di euro),è costituito dai(2,67 miliardi di euro), sia i trasferimenti interni a lunga percorrenza a livello nazionale e regionale (trasporto aereo, ferroviario e automobilistico), sia gli spostamenti a livello locale (principalmente autobus e taxi),afferisce alla(1,4 miliardi di euro) ed il restantealla spesa per acquisti e altre spese (quanti ,1 miliardi di euro) relative all'acquisto di beni per uso personale, per la fruizione di servizi culturali, ricreativi e di intrattenimento. A tutto questo(catering e ristorazione interna, allestimenti e tecnologie, spazi e altri servizi) che vale più di 2,8 miliardi di euro, portando così il complessivo a ben 11,746 miliardi di euro. Una somma che si traduce in unaper singolo partecipante di circache aumenta se si considerano gli eventi di durata superiore a un giorno.Larisultadel Paese con circa 256 euro e raggiunge i 328 al giorno se si prendono in considerazione solamente gli eventi che hanno registrato una durata superiore a un giorno. In quest’area geografica si concentra ilper eventi e congressi, seguita dal Centro Italia (27,7%), Nord Est (23,6%) e Sud – Isole (9%).è composto da, dove primeggiano gli(3.774 sedi, pari al 66,9% del totale). Tra le Città metropolitane/Province emergono quella dicon 512 sedi (il 9,1% del totale delle sedi italiane), econ 374 sedi (il 6,6% del totale), seguite da Firenze con 190 sedi (il 3,4% del totale) e Napoli con 184 sedi (il 3,3% del totale)."La meeting industry ha un ruolo cruciale per il mondo del turismo nel nostro Paese. L’organizzazione di eventi e congressi attira numerosi partecipanti internazionali che, una volta arrivati in Italia, innescano un circolo virtuoso per il settore e per la nostra economia", spiega, Amministratore Delegato di"Il settore della meeting industry in Italia rappresenta un'importante opportunità di crescita economica e turistica. La significativa spesa generata dagli eventi e congressi non solo sostiene l'economia locale, ma promuove anche le meraviglie della nostra nazione a livello internazionale", conviene, Ministro del Turismo.Per, Presidente di Federcongressi&eventi, "la pubblicazione di questo studio è molto importante perché certifica il valore dell’industria italiana dei congressi e degli eventi business", che "risulta ancora più alto se si considerano gli eventi di più lunga durata e maggiore complessità quali i congressi associativi, soprattutto internazionali".