Siracusa, al via G7 Agricoltura nel segno di dialogo e confronto

(Teleborsa) -, dopo il Forum Africa che ieri, al Teatro Comunale, ha riunito i ministri del Gruppo e i rappresentanti di alcuni Paesi africani e organizzazioni internazionali. La giornata odierna offrirà diverse opportunità di dialogo e confronto che coinvolgeranno i Paesi membri. La mattina si è aperta alle 8.30 con l'accoglienza dei ministri stranieri da parte del ministro Francesco Lollobrigida. Alle ore 9.00, la prima sessione dal titolo "Dialogo tra i Ministri e gli studenti G7", seguita dalla presentazione delle conclusioni dell'Agri Young Heckathon, ovvero della delegazione di studenti e di insegnanti scelti da ognuno dei Paesi G7 per partecipare a questo importante evento internazionaleIn seguito, avrà luogo la seconda sessione dal titolo ". La giornata si concluderà al Teatro Greco alle 19.30 con lo spettacolo "Horai - le 4 Stagioni" diretto dal coreografo Giuliano Peparini e con la partecipazione di Eleonora Abbagnato. Presente il ministro della Cultura, Alessandro Giuliuttavia, negli ultimi anni, il numero di giovani che entrano nel settore agricolo è in costante calo. L'età media degli agricoltori è superiore ai 55 anni". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nell'intervento al G7 Agricoltura e Pesca in corso a Siracusa. "I giovani spesso affrontano barriere significative all'ingresso, tra cui un accesso limitato alla terra, elevati costi di avviamento e una mancanza di reti di supporto sufficienti. Inoltre - ha concluso - c'è una percezione prevalente che l'agricoltura non sia un percorso di carriera praticabile, pertanto le giovani generazioni sono spesso attratte dalle aree urbane e da altri settori dell'economia"."Il governo italiano all'interno del Piano strategico nazionale per l'agricoltura ha incluso delle misure di intervento, volte a incoraggiare e sostenere i giovani nel settore, tra cui incentivi finanziari e sovvenzioni per avviare e far crescere le attività agricole", ha aggiunto il Ministro.