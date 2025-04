Zurich con xFarm protegge l’agricoltura italiana con nuove soluzioni parametriche

(Teleborsa) -conferma il suocon il lancio dinate della partnership ormai consolidata con. L’obiettivo èdell’attività agricola, offrendodisponibili anche a pochi giorni dal sinistro, senza necessità di perizia.Grazie all’utilizzo di parametri ambientali specifici per le zone colpite, i nuovi prodotti assicurativi consentono dilegati allae alle aggressioni di agenti fitopatogeni, e di ottenere un rimborso anche per interventi straordinari di difesa e irrigazione in caso di eventi avversi.L’urgenza di un sostegno concreto al settore emerge con forza dagli ultimi dati Eurostat, secondo cuiin Italia ammontavano a, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia, ha commentato: "L’agricoltura italiana è sempre più esposta a eventi climatici estremi e scenari imprevedibili, che mettono a rischio raccolti e redditività. È fondamentale offrire soluzioni che garantiscano protezione immediata e mirata. Con questa nuova offerta, Zurich rafforza il proprio impegno accanto agli agricoltori, consolidando un dialogo costante con il settore e mettendo a disposizione strumenti innovativi e ancora più precisi, che rispondono concretamente alle loro esigenze e contribuiscono a dare stabilità e futuro al settore".Fra le soluzioni proposte da Zurich, pensate per le esigenze reali degli agricoltori, la coperturaaiuta l’agricoltore a sostenere spese di irrigazione impreviste dovute a periodi particolarmente secchi, mentre la coperturarimborsa i costi di trattamenti fitosanitari straordinari. Per la, un settore che in Italia genera un fatturato annuo di circa 4,4 miliardi di euro, Zurich ha sviluppato una copertura che risarcisce automaticamente i costi di ritrapianto in caso di gelata tardiva, senza necessità di perizia. Le nuove soluzioni parametriche includono anche una copertura che protegge dalle, indipendentemente dalla presenza di impianti di irrigazione. Tutte queste soluzioni sonolegati alla polizza e dei rimborsi direttamente dall’app xFarm, rendendo il processo molto più veloce ed intuitivo."La gestione del rischio è un tema sempre più centrale, soprattutto di fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Abbiamo iniziato a lavorare in questo senso già nel 2023 e le soluzioni hanno avuto un buon riscontro a livello di mercato, a testimonianza del loro valore innovativo. Questi prodotti hanno un valore strategico fondamentale e siamo orgogliosi di collaborare con un partner di rilievo come Zurich per innovare il settore assicurativo", aggiunge, CEO di xFarm Technologies.