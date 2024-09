Acque Bresciane ottiene finanziamento in pool da Intesa a sostegno strategia "green"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società pubblica che gestisce il servizio idrico bresciano, ha sottoscritto unacon unin qualità di Sustainability Coordinator e composto daCorporate & Investment Banking.Il finanziamentodi euro accordata ad ottobre 2021 da Intesa Sanpaolo, CDP, BNL BNP Paribas, Banco BPM, BPER Corporate & Investment Banking e BCC Banca Iccrea.di credito, finalizzata a coniugare sviluppo societario e sostenibilità ambientale, si caratterizza per essere un "collegato alin ambito ESG, come la riduzione delle emissioni inquinanti e una. Inoltre, tra i principali progetti della strategia ESG del Gruppo, vi è la, la progettazione di nuove opere e il riscatto del valore degli impianti e reti provenienti da ASVT, società giunta al termine della concessione e "acquisita" da Acque Bresciane nel maggio 2023.l’operazione è stata strutturata dalla, guidata da Mauro Micillo."Il finanziamento, erogato in 2 anni, consentirà di attuare interventi in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 - ha spiegato, Presidente di Acque Bresciane - che prevedono progetti di economia circolare, sostenibilità ambientale, uso efficiente dellerisorse e dell’energia”."Siamo costantemente vicini alle realtà del nostro territorio per accompagnarle nei loro progetti di sviluppo e di crescita in chiave sostenibile - ha commentato, Responsabile Italian Network della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo -. Questofinanziamento rinnova il nostro supporto ad Acque Bresciane permettendo la realizzazione di opere e servizi per l’intera collettività".