Alphabet (Google) vicina a rilevare Wiz per oltre 30 miliardi di dollari

Alphabet

Microsoft

Amazon

(Teleborsa) -, casa madre di Google, si prepara ad, per una cifra che si aggira sui 33 miliardi di dollari, la più alta mai pagata dalla società statunitense. E' quanto anticipa il Wall Street Journal, secondo cui vi sarebbero. Un accordo potrebbe essere annunciato a breve, salvo sorprese dell'ultimo minuto, ma allo stadio attuale le trattative potrebbero anche concludersi senza un’intesa., vla più grande mai realizzata dall'azienda di Mountain View. Il valore del deal supererebbe anche quello corrisposto pernell'ormai lontano 2012, pari a circa. L'ultimaè stata didi dollari, in occasione di un round di finanziamento privato a maggio 2024., Wiz, pur dicendosi onorata, aveva già rifiutatodi dollari, preferendo di restare indipendente ed eventualmente perseguire la strada dell'IPO, sinora rimasta solo ipotetica.Wiz conta tra i suoi investitori. La startup Wiz di origini israeliane, ma con sede a New York, è specializzata in cybersicurezza. L'operazione consentirebbe ad Alphabet di colmare le distanze rispetto alle rivalinel ricco mercato del. La divisione cloud del motore di ricerca è diventata redditizia negli ultimi trimestri, generando ricavi per oltre 43 miliardi di dollari.