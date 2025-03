Niantic vende divisione giochi (Pokemon Go) a Scopely per 3,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nello sviluppo di videogiochi, ha raggiunto un, leader mondiale nei giochi per dispositivi mobili, vendergli Pokémon GO, Pikmin Bloom, Monster Hunter Now e i team che lavorano su queste esperienze, per. Niantic ha dichiarato che, in base all'accordo, distribuirà altri 350 milioni di dollari ai suoi azionisti, per un valore totale di circa 3,85 miliardi di dollari.La partnership garantisce che i giochi abbiano ilche dureranno per le generazioni future. I giocatori possono aspettarsi che i giochi, le app, i servizi e gli eventi che conoscono e amano continueranno a ricevere l'investimento continuo di Scopely, guidato dagli stessi team che hanno sempre creato queste esperienze.In secondo luogo, Niantic stain una nuova società, Niantic Spatial, consentendole di accelerare e scalare ancora più rapidamente. Guidata da John Hanke, Niantic Spatial sarà finanziata con 250 milioni di dollari di capitale, inclusi 200 milioni di dollari dal bilancio di Niantic e un investimento di 50 milioni di dollari da Scopely.