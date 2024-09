Predict si quota su EGM. Gigante: soddisfatti dell'IPO, acceleriamo la crescita

Predict





(Teleborsa) - "Siamo. Siamo contenti perché abbiamo chiuso questo percorso che - da circa 2 anni - ci vedeva scommettere su quello che sarebbe stato il miglior modo per poter far andare più veloce la nostra azienda". Lo ha detto a Teleborsa, presidente e AD di, a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte.Predict è una PMI innovativa che si dedica allo sviluppo di tecnologie nel settore dell'healthcare e, principalmente, nella diagnostica in vivo non invasiva. In fase di collocamento Predict ha, includendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment (pari ad 79,950 euro)."Le difficoltà all'inizio sono state diche non conoscevamo bene, però grazie al supporto che ci è arrivato da tutti gli advisor coinvolti abbiamo piano compreso i meccanismi, compreso le regole, e insieme a loro affrontato un po' tutti gli step che ci hanno permesso di arrivare fino a questo punto", ha detto Gigante.Predict rappresenta lasu Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della trentasettesima ammissione del 2024 su Euronext."Ci rende attrattivi il fatto che tutti quelli che lavorano sul settore dell'healthcare, tutti i miei colleghi, sono appassionati enel modo in cui affrontano le sfide della Ricerca e Sviluppo, nel modo in cui cercano di dare una forma al futuro - ha racconto l'AD - Questa passione, che non riguarda solo una generazione, ma riguarda più generazioni delle persone che sono all'interno della nostra azienda è contagiosa e per noi è una chiave di successo e un valore aggiunto".Predict ha preso in prestito dalla vela un termine per spiegare l'operazione odierna: "Volevamo costruire uno, quindi una vela grande e colorata, in grado di prendere venti più ampi quando ci sono per andare più velocemente, perché nell'innovazione è fondamentale la velocità e quindi poter disporre di una tecnologia che ci permette di andare più veloci aumenta la probabilità di successo"."Siamo molto soddisfatti di quello che è stato il risultato della raccolta in unin Italia e in Europa - ha detto il- Però siamo soddisfatti del risultato raggiunto, siamo contenti degli investitori che hanno voluto puntare sulla nostra azienda"."Per quanto riguarda gli obiettivi che vorremmo raggiungere - ha affermato Ceci - sicuramente potenziare e investire molto su quelle che sono le SBU innovative, in particolare su Mistral, quindi con la costruzione di una, e anche in generale sulla digital care sicuramente potenziare quelle che sono le SBU tradizionali che da sempre contraddistinguono l'azienda, quindi per l'imaging e people support per quanto riguarda la, e anche in generale potenziare l'organico della società".Con riguardo all'outlook, "siamodi anno, nonostante il nostro business sia piuttosto stagionale e quindi prevede un'accelerata nella fine di anno, siamo tutti quanti concentrati al fine di portare a casa gli obiettivi che ci siamo prefissati".