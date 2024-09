UE, Draghi indica la via: cruciale alzare produttività e integrare i mercati

(Teleborsa) - "Se c'è un tema comune nel rapporto è che dobbiamo puntare a sforzarci di aumentare la crescita della produttività. E che questo anche ha anche a che fare con essere in grado di attuare. Lo ha affermato l'ex presidente del Consiglio e della BCE, Mario Draghi, durante un dibattito all'istituto Bruegel sul rapporto che ha curato su produttività e la competitività Ue. "E certamente - ha aggiunto - tra i valori dove dovremmo raggiungere risultati abbiamo innanzitutto il clima"."Il secondo messaggio - ha proseguito Draghi - è che il passo più importante che dobbiamo prendere per raggiungere i risultati è integrare i nostri mercati. Innanzitutto il mercato unico. Penso che il mercato unico e i beni pubblici che arrivano con esso perché così importante? Perché se la produttività è l'obiettivo, le economie di scala in molti settori analizzati sono diventate un ingrediente essenziale. DE le economie di scala le ottiene solo un mercato unico integrato". Draghi ha anche sottolineato che mentre si migliorano innovazione e produttivitàAd esempio tenendo presente che non ci si trova in un quadro di concorrenza leale nell'economia mondiale: "la concorrenza dall'estero viene guidata sì dall'innovazione, ma anche da asimmetrie massicce sui sussidi pubblici. E c'è una seconda regione - ha detto ancora Draghi - che l'alternativa ad avere una strategia europea non è non avere una strategia industriale,"le nostre industrie si trovano in una situazione di concorrenza non paritetica con la Cina. E in prospettiva, se vogliamo che il 100% dell'energia venga da fonti rinnovabili e pulite, e se non vogliamo ripetere la situazioni in cui eravamo con la Russia, in cui dipendevamo per la l'energia da qualcuno con cui potevamo diventare nemici, questa è la ragione per sussidiare la produzione di energia verde", ha detto.Draghi prevede per i prossimi anni un quadro di inflazione e tassi di interesse più elevati, rispetto al periodo precedente alla recente fase di elevata inflazione. "Se mi chiedono, come spesso capita, come vedo gli anni futuri, se di alta inflazione o di bassa inflazione, e se i tassi ai minimi sono probabili o no, dal mio punto di vista penso che sia molto improbabile" avere inflazione e tassi ai minimi."."è il tema su cui ci sono state le reazioni più rapide rispetto al rapporto. Ma io direi che non è la questione principale del rapporto. Ci sono molte buone ragioni per averli, perché i costi sarebbero più bassi e se vuoi un mercato di capitali unico probabilmente sarebbe uno degli ingredienti. Ma oggi - ha detto - non vorrei avere la discussione focalizzata su questo".