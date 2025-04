Lagarde (BCE): Europa non può permettersi di essere disunita mentre altri impongono dazi

(Teleborsa) - "Il" e "dobbiamo fare i conti con chiusura, frammentazione e incertezza", anche perché "le rivalità geopolitiche stanno stimolando il protezionismo e sconvolgendo le catene di approvvigionamento globali". Lo ha affermato, presidente della Banca centrale europea (BCE), in un evento a Dublino, spiegando che questo panorama pone una seria sfida per l'Europa su due fronti."Economicamente, rischia di aggravare problemi esistenti come la crescita lenta della produttività e la debole competitività - ha spiegato - La(il suo rapporto commercio/PIL è circa il doppio di quello degli Stati Uniti)ai venti contrari commerciali. Oltre a ciò, una pronunciata incertezza potrebbe frenare gli investimenti necessari per la ripresa dell'Europa"."Strategicamente, questo nuovo ambiente potrebbe anche- ha aggiunto - Non possiamo più contare completamente sugli accordi di sicurezza in vigore dalla seconda guerra mondiale. Se dovesse sorgere un vuoto di sicurezza, potrebbe incoraggiare l'opportunismo da parte di attori ostili alle porte dell'Europa".Eppure, nonostante questo panorama impegnativo, Lagarde vede "un'enorme opportunità per l'Europa". Secondo la numero uno della BCE, occorre ". E nel farlo, dobbiamo anche sfruttare il nostro vantaggio competitivo"."Sul fronte economico, dobbiamoin modo da poter reggere il confronto in un mondo dominato dai giganti economici", ha detto, aggiungendo che ciò "significa integrare i nostri mercati dei capitali, consentendo agli ampi risparmi dell'Europa di finanziare i nostri investimenti tanto necessari"."Mentre espandiamo la nostra economia, dobbiamo ampliare il nostro processo decisionale per adeguarci, e quindi distinguerci e farci sentire", ha proseguito, spiegando che "in un momento in cui le principali economie stanno adottando agende strategiche coese, utilizzando tariffe, ad esempio, per ottenere concessioni su altri obiettivi strategici,. Se non riusciamo a prendere decisioni in modo europeo, allora altri useranno questo contro di noi".