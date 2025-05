Philogen, PFN positiva a 93,6 milioni di euro al termine del primo trimestre

Philogen

(Teleborsa) -, azienda biotecnologica italo-svizzera quotata su Euronext Milan, ha chiuso il primo trimestre del 2025 con unapositiva per 93,6 milioni di euro, rispetto ai 102,2 milioni di euro a fine 2024, mostrando un decremento percentuale dell'8,4%.Al 31 marzo 2025, ladel Gruppo è pari a 104.612 migliaia di euro, in decremento dell'8% rispetto alla liquidità al 31 dicembre 2024 pari a 113.728 migliaia. L'passa da 11.544 migliaia al 31 dicembre 2024 a 11.038 migliaia di euro al 31 marzo 2025, mostrando un decremento di circa il 4,4%, derivante dall'avanzamento dei piani di ammortamento in essere."Siamoraggiunti nel 2024 - ha commentato l'- La nostra solidità finanziaria è oggi ancora più marcata rispetto al periodo immediatamente successivo alla quotazione in borsa. L'eccellente posizione di liquidità ci consente non solo di completare con serenità gli studi registrativi di Nidlegy e Fibromun, ma anche di investire con decisione in una nuova generazione di farmaci sperimentali, con l'obiettivo di ampliare e rafforzare la nostra pipeline clinica. Tra questi, Dodekin, un nostro farmaco antitumorale immunoterapico proprietario attualmente in Fase I, rappresenta un asset strategico su cui riponiamo grandi aspettative."Negli ultimi tre anni abbiamodi Fase I su candidati basati su piccole molecole organiche, di cui uno è pronto per accedere alla Fase II - ha aggiunto - Nei prossimi 24 mesi prevediamo di portare almeno altri due farmaci in Fase I. In particolare, i risultati ottenuti nel tumore alla prostata con OncoACP3 sono estremamente promettenti e confermano la validità del nostro approccio scientifico".Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'avvio di un, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall'assemblea in data 29 aprile 2025. Philogen ha conferito al'incarico di effettuare gli acquisti di azioni proprie.