Altea corre in Borsa dopo domanda per translisting su Euronext STAR Milan

Altea Green Power

(Teleborsa) -il titolo, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, dopo che ieri ha comunicato di aver depositato presso CONSOB la domanda di approvazione del Prospetto Informativo per il, e ricorrendone i presupposti sul. Contestualmente, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione."Riteniamo che il progetto di translisting della società sul segmento di mercato Euronext STAR Milan sia una buona iniziativa per", commentaSpicca il volo, che s, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 7,207 e successiva a quota 7,437. Supporto a 6,977.