CAREL Industries, risultati in calo nel 2024. Proposto dividendo 0,165 euro

CAREL Industries

(Teleborsa) -ha archiviato l'esercizio 2024 conche ammontano a Euro 578,5 milioni, rispetto agli Euro 650,2 milioni al 31 dicembre 2023, in calo dell’11%. Al netto della variazione di perimetro legata al consolidamento di Kiona ed Eurotec (Euro 17,4 milioni) e del marginale effetto negativo dei cambi, il calo sarebbe stato pari a al 13,7%.L’ EBITDA consolidato al 31 dicembre 2024 è pari a Euro 104,9 milioni, in calo (-23,6%) rispetto agli Euro 137,2 milioni registrati nel2023. Ilconsolidato pari a Euro 62,6 milioni è in calo dell’11,7% rispetto agli Euro 70,9 milioni al 31 dicembre 2023.consolidata negativa pari a Euro 50,2 milioni (rispetto a Euro 35,7 milioni al 31 dicembre 2023) inclusiva dell’effetto contabile legato all’applicazione dell’IFRS16 pari a Euro 31,5 milioni. L'incremento della posizione finanziaria netta è dovuto all'acquisizione del restante 49% del capitale sociale di CFM (Euro 44,3 milioni).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti il pagamento di unpari a Euro 0,165per azione, che verrà messo in pagamento il 25 giugno 2025 (data stacco cedola 23 giugno 2025 – record date 24 giugno 2025)."I primi mesi del 2025 descrivono un anno ancora caratterizzato da forte incertezza, acuita dalle prospettive di guerre commerciali conl’imposizione di significativi dazi reciproci, in particolare tra Stati Uniti e vari paesi", si legge nella nota dei conti. In tale scenario, "permane, quindi, una. Tenendo conto di ciò e del fatto che l’andamento significativamente positivo del portafoglio ordini, riscontrato nei primi mesi dell’anno, necessita di un certo periodo di tempo per tradursi in risultati, il Gruppo si attendecavi al 31 marzo 2025 vicini a quelli dello stesso periodo del 2024 e un’".