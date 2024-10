Stellantis, Tavares in audizione alla Camera l'11 ottobre

Stellantis

Stellantis

(Teleborsa) - Il Ceo di, interverrà l'11 ottobre inattività produttive, commercio e turismo dellaper "offrire il quadro più esaustivo sulla produzione automobilistica del gruppo in Italia". Lo ha comunicato lo stesso gruppo automobilistico in una nota che spiega che la partecipazione avviene in uno ", a seguito delle interlocuzioni con il Presidente della Commissione, Alberto Luigi Gusmeroli". "Il contributo e la volontà di dialogo e di confronto di Stellantis è costante. A cominciare dal rapporto con le istituzioni: dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy, guidato dal Ministro Adolfo Urso, al Parlamento", ha sottolineato Stellantis.Intanto il gruppo ha annunciato di aver prolungato la sospensione delladellaa Mirafiori fino all'1 novembre a causa della perdurante mancanza di ordini legata all'andamento del mercato delle auto elettriche in Europa. Stellantis ha spiegato che lo stop è dovuto alla "profonda difficoltà" del mercato europeo delle auto elettriche, "nonostante la 500e nei primi 8 mesi dell’anno rappresenti il 40% delle vendite nel segmento EV delle city car (Segmento A) in Europa". In precedenza lo stop della produzione delle 500 elettriche a Mirafiori era stato programmato fino all'11 ottobre.Stellantis ha fatto sapere di essere al lavoro "per garantire la continuità di tutti i suoi impianti e delle sue attività" e ha ribadito che alle carrozzerie di Mirafiori verrà presto potenziata la produzione della Fiat 500e con unaad alto potenziale.La settimana del gruppo automobilistico si è aperta con lerelative ad una possibileconDopo il tonfo di ieri con una chiusura a -14,7%,ha registrato in mattinata un lieve rialzo al +1,24%.