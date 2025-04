Stellantis, Equita abbassa target price e conferma Hold

Equita

Stellantis

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-21%) ilsu, colosso italo-francese dell'automotive, confermando la" dopo una pre-closing call aperta ai sell-side analysts, dalla quale è emerso che nel primo trimestre: il mix è stato il moderatamente negativo soprattutto per il calo dei volumi in nord America (-20%) che tipicamente hanno un mix superiore; i prezzi sono stati "non meno duri che nel secondo semestre del 2024" con solamente in third engine (sud America, Asia e MEA) che sono stati "healthy but moderating"; il forex è stato circa neutrale.Alla luce di queste indicazioni, Equita ha(anche se solo parzialmente non escludendo una revisione dello schema finora proposto): nel biennio 2025-26 in media volumi -9%, sales -11%, adj. EBIT -19%, net profit -20% e FCF -0,7 miliardi."Sebbene il titolo abbia perso il 39% YTD e formalmente ci sia double digit upside rispetto alla nostra valutazione, restiamoche, in base allo schema attuale dei dazi USA al 25% nei confronti di Messico e Canada, resta tra le più penalizzate - si legge nella ricerca - Nelle nostre attuali stime non scontiamo scenari worst case con problemi della supply chain e di forte rallentamento dei volumi di mercato USA a causa di una possibile recessione, ritenendo ci sia ancora tempo per revisioni da parte dell'Amministrazione USA".