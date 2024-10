Traton (Volkswagen), aumento redditività entro 2029 con vantaggi da elettrificazione

Traton

Volkswagen

(Teleborsa) -, azienda tedesca parte del gruppoche produce veicoli commerciali, ha detto che ildovrebbe attestarsi tra il 9 e l'11% nel 2029, rispetto all'attuale 8-9%. L'annuncio è arrivato in occasione del Capital Markets Day 2024 a Monaco.Inoltre, prevede di aumentare i suoidal 20 al 40% nel periodo 2024-2029 e a ripagare completamente il debito finanziario netto dell'attività industriale entro questo lasso di tempo. La crescita redditizia porta a un aumento del rendimento per gli azionisti, con undal 30 al 40% dell'utile netto confermato."Per i prossimi cinque anni, abbiamo identificato ulteriori fattori di crescita per Traton oltre alla nostra crescita convenzionale nei mercati esistenti - ha commentato il- Ci aspettiamo quindi di trarree da una quota maggiore di veicoli elettrici a batteria nelle vendite unitarie. Inoltre, intendiamo sfruttare il potenziale del nostro marchio in Nord America in modo ancora più efficace"."Ildella nostra, che entra in vigore oggi, dimostra il nostro impegno - ha aggiunto - Il marchio torna così alle sue radici. Posizionandosi ancora di più come fornitore di soluzioni per i clienti di camion e autobus, International punta ad aumentare la sua quota di mercato in Nord America".