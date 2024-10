Bollette, Arera: prezzo gas per Servizio tutela vulnerabilità -1,9% a settembre

(Teleborsa) -ha comunicato che per il mese diil prezzo di riferimento delper ilè pari a(-1,9% su agosto).Il prezzo della sola materia, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari invece a 38,80 euro/MWh.!Con le nuove tariffe del gas per gli utenti vulnerabili la bolletta media, considerato un consumo pari a 1.100 metri cubi annui a famiglia, si attesta a 1.220 euro, equivalente ad una minore spesa annua, nell’ipotesi di, pari a -24 euro e nucleo rispetto alle tariffe di agosto!. Lo afferma il, commentando l’aggiornamento tariffario per il mese di settembre deciso da Arera.!Rispetto allo stesso periodo del 2021, prima dello scoppio del caro-energia, irisultano a settembre più elevati del 31%, pari ad una maggiore spesa in tre anni da +289 euro a nucleo – ha aggiunto il Codacons –.Una situazione che, tuttavia, potrebbe cambiare in peggio nei prossimi mesi. Con laalle scorte di gas da parte dei vari paesi, infatti, i prezzi sui mercati internazionali rischiano di subire uno scossone al rialzo, con effetti diretti sulle tariffe praticate ai consumatori e sulla spesa energetica degli italiani"."Ottima notizia, anche se per il momento l'effetto sul portafoglio delle famiglie sarà quasi nullo, essendo spenti i caloriferi. Bisognerà, quindi, attendere il prezzo di ottobre per poter cantare vittoria, dato che il gas è un prodotto stagionale che registra rincari nel semestre di maggior consumo, ossia da ottobre a marzo. In ogni caso, è una conferma che i prezzi per i vulnerabili restano più convenienti di quelli del mercato libero", ha commentato, vicepresidente dell'