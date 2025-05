Sparkle e Orchest insieme per accelerare l’adozione globale del Network-as-a-Service

(Teleborsa) -, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, ha, leader nella connettività e automazione in America Latina, per ampliare la copertura delle rispettive infrastrutture e ottimizzare l'orchestrazione dei servizi,In base all’'accordo, presentato a Washington durante l'International Telecoms Week (ITW), Sparkle e Orchest cpermettendo l’erogazione di servizi end-to-end tra America Latina, Caraibi ed Europa tramite le loro dorsali ottiche e IP globali. L’iniziativa consentirà ai due operatori di offrire ai propri clienti soluzioni di connettività affidabili, scalabili e flessibili, in linea con l'impegno comune per un'innovazione aperta e basata su standard.Elemento chiave della partnership è l’adozione delleche consentono l'orchestrazione automatizzata dei servizi tra diverse reti, abilitando la quotazione, l'ordine e la consegna dei servizi in modo dinamico e su larga scala. Questa iniziativa strategica supporta la transizione del settore verso il modello Network-as-a-Service."La collaborazione con Orchest Technologies rappresenta una tappa fondamentale verso lo sviluppo di un ecosistema NaaS veramente globale," ha dichiarato. "Interconnettendo le nostre infrastrutture, abilitiamo servizi di nuova generazione,"., ha aggiunto: "Unire le forze con Sparkle rappresenta un traguardo importante nel nostro percorso verso l'automazione globale. L’impegno condiviso per offrire un'esperienza automatizzata, trasparente e incentrata sul cliente ci permette di".Questo accordo si inserisce in una visione più ampia volta a promuovere la creazione di federazioni NaaS, garantiree, in ultima analisi, offrire alle imprese soluzioni di rete intelligenti e agili su scala globale.