Intelligenza artificiale e 'gemelli digitali' per lo sviluppo infrastrutturale dei territori

(Teleborsa) - L'utilizzo deie dell'è diventato ormai decisivo per loVerificare attraverso un modello virtuale di un oggetto fisico tutto il ciclo di vita di una struttura e le sollecitazioni che riceve (vedi ponti, strade, acquedotti, linee ferroviarie, edifici) dà un vantaggio enorme al committente pubblico (ma anche alle società destinatarie di commesse pubbliche) nel pianificare gli interventi infrastrutturali. Le prospettive, anche a breve termine, di queste ormai fondamentali innovazioni digitali sono state al centro del, in collaborazione consvoltosi allaTra le tante personalità intervenute, oltre a Dean Angelides, Corporate Director di Esri Inc., l'Amministratore delegato di Esri Italia, Emilio Misuriello, Mario Nobile direttore generale di AgiD, Agenzia per l'Italia Digitale, soggetto attuatore delle risorse PNRR per la transizione digitale; Giampiero Strisciuglio, Ad Rfi-Rete Ferroviaria italiana; Pietro Pacini presidente Assinter Italia."Il digital twin - ha detto, nel corso del convegno - ormai sta diventando uno strumento che può essere dato in mano allaper governare il territorio e avere un'intelligenza superiore a quella che c'è stata fino ad oggi. E' ovvio che si tratta di un'integrazione data sia dall'acquisizione di dati, che devono essere tridimensionali per poter fare un vero digital twin, sia dalla parte di intelligenza artificiale, che riesce a darci anche la parte predittiva del modello. Una novità fondamentale rispetto alle tecnologie fino ad oggi proposte. La pubblica amministrazione ha una grande sfida che deve sapere affrontare" ha chiuso sul punto l'Amministratore delegato di Esri Italia.- ha dettointervenendo al convegno organizzato da Esri Italia - è uno strumento evoluto con cui l'azienda ha l'obiettivo di, quindi la qualità e l'affidabilità del servizio stesso. Abbiamo investito su questo processo, e abbiamo in azienda un importante numero di persone che non solo lo utilizzano nel loro modo di lavorare ma anche un numero elevato di persone che si occupano dello sviluppo delle prestazioni di questo strumento. Per noi è la chiave per progredire nella pianificazione e nella gestione delle infrastrutture" ha sottolineato l'Amministratore delegato di Rfi.L'utilizzo dei gemelli digitali "rappresenterebbe un vantaggio per tutti. Per i cittadini e per le imprese. Questi modelli - ha detto il- consentono di operare a fondo non solo un singolo elemento, come un ponte o una strada o un edificio, ma tutti gli elementi ad esso collegati.. E' possibile farlo e lo abbiamo fatto in diverse realtà, come ad esempio il nuovo ponte di Genova dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi. Quello che va incentivato è la propensione allo scambio dei dati che spesso per gelosia o per timore, non è messa in pratica da tutti gli attori" ha chiuso sul punto il Direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale."Parlare diin questo momento credo sia una grande opportunità -- attraverso l'intelligenza artificiale noi potremmo cambiare in tempi rapidissimi il rapporto con i cittadini, l'efficienza della. Queste riflessioni, a cui partecipano le imprese e le istituzioni, rappresentano un momento fondamentale verso quelle soluzioni che nei prossimi anni accompagneranno il Paese" ha concluso il Presidente di Assinter Italia.