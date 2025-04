Expert.ai, Fabio Santini nominato Senior VP Sales per il Sud Europa

Expert.ai

(Teleborsa) -, leader nell’implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale per creare valore di business, annuncia oggi la nomina di Fabio Santini a Senior VP Sales South Europe, che contribuirà a guidare la strategia di crescita e a consolidare il posizionamento di expert.ai quale leader di settore, collaborando a stretto contatto con il Chief Revenue Officer, Umberto Pardi.Santini, spiega una nota, avrà la responsabilità di guidare e consolidare la forza commerciale in due mercati chiave per expert.ai quali Italia e Spagna, con un focus strategico e mirato a ottimizzare la capitalizzazione delle opportunità di business già esistenti, accelerando la crescita delle vendite e identificando nuove aree di espansione nei segmenti di mercato più promettenti.La sua leadership permetterà di sviluppare leve di crescita efficaci, non solo per rafforzare la presenza del brand in questi territori, ma anche per esplorare e attivare nuovi orizzonti, garantendo così un’espansione continua e sostenibile del portafoglio clienti.