Schaeffler, al via quotazione a Francoforte dopo fusione con Vitesco

(Teleborsa) - La. Schaeffler, società tedesca specializzata in cuscinetti per l'industria automobilistica, ha, fornitore tedesco di tecnologie di trasmissione e propulsione, annunciata quasi un anno fa, e la relativa conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.Le nuove azioni del fornitore automobilistico e industriale con sede a Herzogenaurach sono quotate con il simbolo SHA con ISIN DE000SHA0019 e codice titoli tedesco SHA001. IHO Holding, la holding di gestione strategica della famiglia Schaeffler, detiene circa il 79 percento delle azioni ordinarie Schaeffler, mentre ilammonta a circa il"Dopo la fusione riuscita con Vitesco, oggi inizia un nuovo capitolo con l'inizio delle negoziazioni delle nuove azioni Schaeffler, che ora hanno diritto di voto - ha commentato Klaus Rosenfeld, CEO di Schaeffler -in Schaeffler. Questo è un passo importante per aumentare l'attrattiva delle azioni Schaeffler per gli investitori".La società prevede che l'unificazione delle classi di azioni consentirà alle azioni Schaeffler di soddisfare i criteri per l'MDAX e MSCI Europe in futuro.Il, il designated sponsor e specialist è Oddo BHF.