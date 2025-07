SoftwareOne quotata anche su Oslo dopo fusione con Crayon Group

SoftwareOne Holding

Euronext

(Teleborsa) -, fornitore di soluzioni software e cloud,. Si tratta della 28a quotazione di quest'anno sui mercatie dell'ottava sui mercati di Euronext Oslo Bors.La quotazione è il risultato della, quotata su Euronext Oslo Bors. SoftwareOne conta circa 13.000 dipendenti in tutto il mondo e serve clienti e partner in oltre 70 paesi. Con sede in Svizzera, SoftwareOne èAll'apertura del mercato odierno, il prezzo per azione era di 96,98 corone norvegesi, il che attribuisce alla società undi circa 21,4 miliardi di corone norvegesi (circa 1,8 miliardi di euro)."La quotazione di SoftwareOne su Euronext Oslo Børs segna il completamento con successo della nostra integrazione con Crayon, che unisce due leader globali nella fornitura di software e soluzioni cloud - hanno commentatodi SoftwareOne - Insieme, offriamo una presenza globale senza pari, un'offerta ampliata e una profonda competenza per supportare i clienti nel loro percorso di trasformazione digitale nella nuova era dell'AI".