UniCredit, le banche d'affari alzano i target price all'indomani dei conti

UniCredit

Morgan Stanley

HSBC

Barclays

Unicredit

(Teleborsa) -suall'indomani di conti record per il primo trimestre 2025 , che hanno consentito di migliorare la guidance sugli utili 2025, mentre sul fronte dell'M&A il CEO Andrea Orcel ha ribadito l'approccio selettivo e paziente.In particolare,ha incrementato il target price aper azione dai precedenti 55,5 euro, mentrelo ha alzato aper azione dai precedenti 54 euro.ha aumentato il target price aper azione dai precedenti 56,3 euro, sottolineando che uno degli elementi positivi dei risultati del primo trimestre è stata la, con un CET1 ratio al 16,1% e un capitale in eccesso di 8,5-10 miliardi di euro, rispetto all'obiettivo di capitale del 12,5-13%. Questo include circa 50 punti base di "one-off", ovvero il capitale in eccesso ammonterebbe a 7,5 miliardi di euro, escludendo voci più volatili come investimenti strategici e Russia (apprezzamento del rublo).Intanto,presenta unrispetto alla vigilia e si attesta a. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 56,29 e primo supporto stimato a 55,8.