Usa, lo sciopero dei portuali preoccupa: i timori su commercio globale e inflazioni

(Teleborsa) - Nella giornata di ieri è iniziato lo sciopero deiche coinvolgein, situati sulla costa orientale e nella zona del Golfo del Messico. Tra le richieste del sindacato Ila,, c'è anche quella dipiù alti e maggiorie i rappresentanti dei lavoratori hanno già fatto sapere che hanno intenzione di portare avanti l’agitazione "fino a quando sarà necessario". Il sindacato rappresenta 85mila lavoratori portuali negli Stati Uniti. Lo sciopero è stato proclamato dopo che le trattative tra il sindacato e la(USMX), l'associazione che rappresenta i datori di lavoro del settore portuale, sono fallite.La notizia dello sciopero preoccupa per leche potrà avere sul. I porti coinvolti dalla mobilitazione gestiscono metà del volume di scambi commerciali americano. I primi a risentirne saranno i container e le consegna di auto, mentre saranno effettuate eccezioni per lo spostamento di beni militari. Naturalmente più avanti andrà lo sciopero maggiori saranno i disagi che andranno ad accumularsi. Timori anche per il livello diche potrebbe tornare a correre in caso di stop prolungato.Il presidente americanosi è già schierato dalla parte dei portuali, facendo sapere di avere “chiesto con urgenza alla USMX di "sedersi a un tavolo" e presentare ai lavoratori della International Longshoremen’s Association una "", che assicuri una paga “appropriata”, in linea con il loro “incommensurabile contributo”. Biden ha infine sottolineato che, mentre il paese sta "affrontando le conseguenze dell’uragano Helene", "non è tempo per i carrier di rifiutarsi di negoziare un salario equo per dei lavoratori essenziali" mentre "accumulano maxi profitti".Il direttore generale di, l'associazione degli spedizionieri genovesi,ha dichiarato all'Ansa che "con lo sciopero si stima che ogni settimana, a livello mondiale, saranno circa 500 mila i contenitori che non potranno sbarcare o raggiungere le destinazioni finali". "Un danno gravissimo all'economia Usa, ai suoi consumatori, ma anche agli, che certamente vedranno lievitare ilgià nelle prossime settimane", ha aggiunto.ha già segnalato che lo sciopero ad oltranza dei lavoratori portuali Usa colpirà anche le esportazioni marittime dinegli Stati Uniti. "Questo potrebbe influire sulla spedizione di beni deperibili come i prodotti alimentari, causando ritardi significativi che potrebbero comprometterne la qualità o aumentare i costi di trasporto", ha sottolineato in una nota.