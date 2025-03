Circle, accordo strategico da 300 mila euro per digitalizzazione porti e logistica

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato. La piattaforma integrata connette in modo efficiente tutti gli attori della catena logistica, migliora la gestione delle informazioni e dei flussi merci e consente una condivisione dei dati in tempo reale, rendendo più efficiente il coordinamento tra i diversi operatori portuali, terminalisti e di trasporto."Circle Group, perseguendo gli obiettivi del piano strategico Connect 4 Agile Growth, continua a investire nell'innovazione per rispondere alle sfide future della logistica e dei trasporti, affermandosi come partner strategico per la digitalizzazione e l'efficienza operativa dei porti e delle infrastrutture intermodali - affermadi Circle Group - Il Gruppo promuove la creazione di comunità digitali portuali e sostiene lo sviluppo di una logistica sempre più connessa, sostenibile e integrata, contribuendo a costruire un futuro più smart e resiliente per il settore portuale e della mobilità".