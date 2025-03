Trasporti, sciopero del personale ferroviario. Al Mit sindacati TPL

(Teleborsa) -resta infatti confermato lo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie dalle ore 9 alle ore 17 di oggi, mercoledì 19 marzo 2025.al, Orsa Ferrovie e Ugl Ferrovieri ci sarà, a differenza di quello di Usb (che invece era di 24 ore) e che è stato revocato. La protesta si è articolata in un primo sit-in ieri davanti al Mit, per proseguire, appunto, con lo sciopero nazionale di 8 ore con una manifestazione a Roma in Piazza di Porta Pia."I provvedimenti adottati dalla Commissione di Garanzia penalizzano l'utenza, a- ha spiegato giorni fa all'ANSA Daniele Povegliano di Orsa Ferrovie -.Il tutto avviene mentre si discute il rinnovo del contratto dei ferrovieri,Intanto, iper un incontro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti giovedì prossimo, il 20 marzo alle 11.l centro il rinnovo del contratto collettivo del Tpl in seguito al reperimento delle risorse economiche necessarie con il decreto accise. Lo fanno sapere fonti sindacali. All'incontro sarà presente il viceministro Edoardo Rixi