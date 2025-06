Enac: Il Presidente Di Palma alla presentazione del Rapporto ITSM-ICCSAI su competitività trasporto aereo europeo

(Teleborsa) - Oggi, venerdì 27 giugno, il, ha partecipato alla presentazione del "", 19a edizione del rapporto annuale del Centro ITSM–ICCSAI Trasport and Sustainable Mobility dell’Università di Bergamo, ospitata presso l’Aeroporto di Bari da Aeroporti di Puglia, su impulso delIl Presidente Enac è intervenuto allaavviato dai saluti introduttivi del Presidente ART, del Presidente Aeroporti di Pugliae dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione PugliaIl Presidente Di Palma: "È un privilegio partecipare a questo meeting di grande valore internazionale che mi offro fin d’ora diin occasione del suo ventennale. L’attuale successo del trasporto aereo nazionale affonda le sue radici nelle concessioni aeroportuali quarantennali promosse da Enac 25 anni fa, che hanno determinato un importante percorso di liberalizzazione e privatizzazione fondato su policentrismo aeroportuale e qualità degli scali, vero elemento attrattivo del sistema. La ripartenza rock post-Covid non sarebbe stata possibile, tuttavia, in assenza di una cornice politica abilitante e sensibile alle esigenze del settore, che ci consegna oggi un modello Italia in grado di travalicare, in quanto patrimonio comune, i confini nazionali".Alla tavola rotonda hanno preso parte ancheDG ACI Europe,Presidente Assaeroporti,DG Aeroporti2030 eDG SACBO. Le conclusioni sono state affidate all’On., Vice Presidente IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.Ha moderato i lavori, giornalista del Sole24Ore. Presenti, per Enac, anche il Vice Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutturee il Direttore Territoriale Puglia e Basilicata