Manovra, Meloni e Giorgetti in pressing sui ministri: "Tagliate le spese"

(Teleborsa) - "Preferite fare la spending review ai ministeri o alzare le tasse?". È questo il richiamo fatto ieri in Consiglio dei ministri, alla vigilia dell'inizio delle audizioni parlamentari sul Piano strutturale di bilancio, dalsupportato dallaIn uno scenario che vede il governo a caccia di risorse in vista della redazione della manovra che va messa nero su bianco nelle entro le prossime due settimane,Per Giorgetti c'è margine per reperire risorse anche senza incidere nella "carne viva" dei servizi erogati. La caccia alle coperture passa anche dal, che fissano a. Il consiglio dei ministri è stato l'occasione per la premier e per il titolare del Mef per tornare in pressing sui dicasteri ad autodisciplinarsi, riducendo "sprechi" e "inefficienze". Anche perché altrimenti, avrebbe ripetuto il titolare dell'Economia, toccheranno a tutti "tagli lineari".Sulla stessa linea anche Meloni, intervenuta dopo Giorgetti.. Meloni si sarebbe rivolta, con accento scherzoso, in particolare al neo ministro della Cultura Alessandro Giuli: "Alessa', vedi che devi fa'...'". Tutti i ministri se ne sono andati con l'avvertimento che nelle prossime settimane sarà fatta una "verifica".Il puzzle della manovra non è ancora completo, ma con le risorse finora individuate il contatore sarebbe già più o meno a quotaL'ultimo tassello è delineato nelleNel quadro programmatico (quello che tiene conto anche dell'effetto delle misure della legge di bilancio) il, mentre a legislazione vigente è pari al 2,9%: questi 0,4 punti di differenza, che equivalgono a circa 9 miliardi, sono la dote in deficit destinata a dare una mano alla messa a punto del capitolo coperture. Nel serbatoio delle risorse ci sono poi i circa(un'agevolazione per le imprese) e dell'introduzione dellache sono destinati a rifinanziare per un altro anno la nuova Irpef a tre aliquote. Si lavora anche ad estendere il taglio ai ceti medi, ovvero i dipendenti con reddito fino a 50-60mila euro, ma questo step dipende dall'esito del concordato per le partite Iva. Per aderire al patto biennale con il Fisco c'è tempo fino al 31 ottobre. Solo dalla spinta del ravvedimento speciale appena approvato il governo punta a racimolare almeno 1,5 miliardi.Ad arricchire l'elenco delle risorse a disposizione, oltre ai 2 miliardi attesi dalla spending review, c'è anche il lavoro in corso per sfoltire la selva delleUn dossier complesso, aperto già lo scorso anno e che potenzialmente potrebbe fruttare fino ad un miliardo di risorse. L'obiettivo è un'attenta operazione di pulizia, ma senza toccare le detrazioni per spese mediche, casa e lavoro. Il tema è toccato anche nel Psb, che parla di "allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina e/o politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica".si tradurrebbe in un incasso per lo Stato intorno ai 3 miliardi, calcola Assoutenti, che grida alla "stangata" sugli automobilisti. Una ipotesi che agita anche la categoria degli autotrasportatori: la Fai Conftrasporto avverte che non accetterà peggioramenti e chiede al governo "certezze".Tra le partite ancora aperte da cui dipendono potenziali altre risorse, oltre alla revisione delle tax expenditures e al concordato preventivo biennale, c'è anche anche il delicato dossier dele non solo.