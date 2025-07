Eventi e scadenze dell'11 luglio 2025

Venerdì 11/07/2025

(Teleborsa) -- Palazzo Piacentini e Unioncamere, Roma - "Creare Valore - Il Mare nell'Anno del Giubileo". All'evento si riuniscono annualmente tutti gli stakeholder pubblici e privati di tutti i settori dell'Economia del Mare- Azienda Agricola Costantino, Maida - Forum internazionale promosso da Entopan, che riunisce ogni anno leader istituzionali, economisti, innovatori, accademici e rappresentanti della società civile per attivare un confronto di alto livello su temi chiave dell'innovazione, della sostenibilità e della trasformazione sociale. Tra gli interventi, Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri e Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari- Roma Convention Center La Nuvola - L'evento è co-organizzato dall'Italia e dall'Ucraina, con il coinvolgimento di governi, parlamenti, organizzazioni internazionali, imprese, comunità locali e società civile. Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky i ministri Tajani, Urso e Giorgetti e molte altre figure istituzionali- Riunione informale dei ministri dell'ambiente- Centro Congressi Unione Industriali Torino - Il titolo dell'edizione di quest'anno è "PIL" - Per l'Industria e il Lavoro. Interverranno, tra gli altri, Gian Maria Gros-Pietro (Presidente Intesa Sanpaolo), Giorgia Garola (Presidente di AMMA -Associazione delle Imprese Metalmeccaniche e Affini) e Marco Gay (Presidente Unione Industriali Torino)- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Germania - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Bollettino Economico; Turismo internazionale dell'Italia10:00 -- Aula Magna Università Bocconi, Milano - L'Assemblea sarà l'occasione per fare il punto sull'impegno delle banche. Aprirà i lavori il Presidente, Antonio Patuelli, che terrà la relazione. Interventi di Antonio Patuelli (Presidente ABI), Fabio Panetta (Governatore Banca d'Italia) e Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze). A seguire, Comitato esecutivo ABI- Asta Medio-Lungo