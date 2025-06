Spese difesa, verso accordo alla Nato: 5% sarà entro 2035

(Teleborsa) - Sembra ad unl'accordo per portare le spese in difesa e sicurezza della Nato al 5% del Pil - come chiede Donald Trump e come richiede la nuova realtà europea dove non si è in guerra ma nemmeno in pace., essenzialmente, hanno firmato e ora si sta negoziando sui dettagli. L'alleanza tra Italia e Regno Unito ha portato i suoi frutti e l'orizzonte per arrivare al fatidico 5% sarà con tutta probabilità il 2035, dunque 10 anni pieni. Senza obblighi intermedi, con piena flessibilità.Si va anche verso unadi revisione al 2029, legata agli obiettivi di capacità. Tradotto: vince la coalizione dei prudenti. Ma anche in questo scenario la Spagna di Pedro Sanchez è grado d'impegnarsi, finendo così sulla graticola del pre-vertice.In particolare, per- ma non solo - il problema è il contenitore del 3,5%. Secondo le stime dei militari di Madrid gli obiettivi di capacità assegnati alla Spagna dalla Nato verrebbero raggiunti già con il 2,1% e dunque andare oltre è una scelta "legittima" ma nulla più. Sanchez chiede una deroga. Ma il pegno da pagare - "aumentare le spese è inevitabile a meno che non si voglia uscire dalla Nato" avrebbe detto chiaro e tondo il ministro Guido Crosetto nel corso di un incontro con i parlamentari di maggioranza e opposizione - è politicamente ed economicamente costoso unicamente per la Spagna.Tra chi annaspa, oltre all'Italia, anche Canada, Belgio, Lussemburgo e anche la Francia pur senza ammetterlo pubblicamente. Con gli Usa in pressing.