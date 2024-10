MeglioQuesto, tribunali si pronunciano su casi Eureweb e OMGroup

MeglioQuesto

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha preso atto della sentenza pronunciata dalche ha annullato le delibere assunte dal CdA della controllata, con le quali in data 30 novembre 2023 e 19 gennaio 2024 era stato deliberato di non procedere al recupero del credito di 1 milione di euro nei confronti di MeglioQuesto, e di procedere alla stipula di contratti di cash pooling e di distribuzione dei costi overhead di gruppo.Inoltre, il CdA ha preso atto dell'ordinanza pronunciata dalnell'ambito del giudizio promosso dalla società, con cui MeglioQuesto è stato ingiunto al pagamento dell'importo di 1 milione di euro in favore della società OMGroup a titolo di corrispettivo per l'esercizio della prima opzione call da parte della società, dedotta la somma eccepita in compensazione da MeglioQuesto fino al limite di 500 mila euro.Preso atto del contenuto dei suddetti provvedimenti,da porre in essere nell'interesse della società, anche nel rispetto degli adempimenti connessi alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi in corso.