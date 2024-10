Settore auto sotto pressione dopo report Barclays. Downgrade per Stellantis

Barclays

BMW

Mercedes

Porsche

Renault

Stellantis

Jefferies

Aston Martin

Stellantis

Porsche Automobil Holding

Renault

(Teleborsa) -, dopo i ribassi degli scorsi giorni in scia a diversi profit warning e ai dati deludenti sulle vendite in alcune aree geografiche chiave. Oggi a muovere i principali titoli è undisul settore, che ha migliorato la raccomandazione sua Equal Weight (TP a 80 euro da 90), abbassato sua Equal Weight (TP a 65 euro da 76,5), abbassato sua Underweight (TP a 35 euro da 42,5), abbassato sua Equal Weight (TP a 47,5 euro da 60).Barclays ha tagliato il giudizio sua Equal Weight (TP a 12,5 euro da 23), che soffre anche il taglio del prezzo obiettivo da parte di Bernstein a 11 euro per azione da 18 euro (confermato il rating Market Perform).Tra gli altri giudizi,ha abbassato la raccomandazione sua Hold da Buy, con TP a 120 pence (da 250).il peggior titolo del FTSE MIB è, che registra unae si attesta a 12,01 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 11,87 e successiva a 11,73. Resistenza a 12,23., il peggior titolo del DAX ècon i prezzi allineati a 39,7 euro, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 39,45 e successiva a 39,21. Resistenza a 40,09.Male aanche, con i prezzi allineati a 36 euro, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 35,77 e successiva a 35,53. Resistenza a 36,45.